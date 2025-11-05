Köln (ots) -Der WDR sorgt für den richtigen Soundtrack, wenn die fünfte Jahreszeit in den Startlöchern steht. Am 11. November geht's richtig los: WDR 4 feiert mit der exklusiven Übertragung der "Immer wieder neue Lieder"-Sessionseröffnung und präsentiert die heißesten Hits der neuen Session! Ab 20:03 Uhr im Radio auf WDR 4 und bereits ab 18:45 Uhr im Video-Livestream auf wdr4.de.In der Kultsendung aus dem Großen Sendesaal des WDR werden die neuesten Lieder der Karnevalssession 2025/26 auf die Bühne gebracht - direkt aus dem Herzen der rheinischen Karnevalsszene. Auf dem Programm stehen die aktuellen Songs von Größen wie Kasalla, Cat Ballou, Bläck Fööss, Höhner, Paveier, Miljö und erstmals auch der Rhythmussportgruppe.Neben den musikalischen Highlights bietet die Sendung auch einen besonderen Blick auf "Et Fussich Julche" Marita Köllner, die ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Der Mix aus frischen Hits und bekannten Karnevalsmelodien wird durch die Moderation von Wicky Junggeburth abgerundet, der die Jecken auf eine Reise durch die neue Karnevals-Saison führt. Und für alle, die sich vorher schon einstimmen wollen, bietet WDR 4 auf WDR Event (empfangbar im Digitalradio (DAB+), im Stream, in der Audiothek und in der WDR4 App) 16 Stunden jecke Hits und Livesendungen nonstop von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts.Link: Alle Informationen auf www.event.wdr.deWeitere Programmhighlights zur Sessionseröffnung:Die Sessionseröffnung wird nicht nur im Radio gefeiert: Das WDR Fernsehen überträgt den Countdown vom Heumarkt aus ab 10:30 Uhr, wenn Moderator Guido Cantz und Andrea Schönenborn gemeinsam mit dem Präsidenten der Ostermann-Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch, die närrische Zeit einläuten. Pünktlich um 11:11 Uhr geht es dann richtig los, wenn das neue Dreigestirn die Bühne betritt und sich die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker ein letztes Mal unter die Jecken auf dem Heumarkt mischt.Auf Instagram bietet @WDRjeck (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwdrjeck%2F%3Fhl%3Dde&data=05%7C02%7CJana.Russ%40wdr.de%7Ccea045fe91f84918b2e308de17f39ab1%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C638974532197436315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bgzpAn26LpGpNMYpxocURqaAkHsDtrLpTcCSUOVIDac%3D&reserved=0) zudem die perfekte Dosis Karneval: Von exklusiven Musikbeiträgen bis hin zu Kostüminspirationen und jeder Menge jeckem Content ist hier alles zu finden, was die Herzen echter Karnevalsfans höherschlagen lässt!Infos, News und zusätzliche Inhalte rund um Karneval auch unter karneval.wdr.de oder in der ARD Mediathek. Ein Zusammenschnitt der WDR 4-Veranstaltung "Immer wieder neue Lieder" wird im Nachgang als Video auch in der ARD Mediathek zu sehen sein.Redaktion: Reinhard KröhnertPressekontakt:WDR Kommunikationkommunikation@wdr.deTel.: 0221-220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6152336