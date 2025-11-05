FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0061539921





© 2025 dpa-AFX-Analyser