NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,3 Prozent höher bei 47.233 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 6.789 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 25.532 Punkte aufwärts.

Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden. Im Anlegerfokus steht am Mittwoch zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen./edh/he

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711