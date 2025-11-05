Apple könnte noch im November neue Versionen des Homepod Mini und des Apple TV 4K auf den Markt bringen. Dafür gibt es zumindest Anzeichen, so ein Bericht. Der HomePod Mini ist seit fünf Jahren technisch unverändert auf dem Markt - Apple hat lediglich neue Farben eingeführt. Das aktuelle Apple TV 4K der dritten Generation wurde vor drei Jahren veröffentlicht. Beide Geräte arbeiten mit veralteter Hardware. Mögliche technische Verbesserungen beim Homepod ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.