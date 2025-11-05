Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.11.2025 16:21 Uhr
200 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. November (vorläufige Fassung) 

=== 
  06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) 
*** 07:00 DE/DHL Group, Ergebnis 3Q (8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 
  07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) 
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) 
  07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q 
  07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 
  07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 
  07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 
  08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +2,5% gg Vm 
     zuvor:  -4,3% gg Vm 
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 
  08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu "30 Jahre EU-Mitgliedschaft" 
*** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz 
  09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar 
     zu "Euro area current policy challenges" 
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  4,00% 
*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  +0,1% gg Vm 
*** 11:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des 
     Institut for Monetary and Financial Stability 
  13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q 
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats 
     sowie geldpolitischer Bericht 
     Bank Rate 
     PROGNOSE: 4,00% 
     zuvor:  4,00% 
*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities" 
*** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei 
     Bundesbank-Konferenz zu "20 Jahre Finanzstabilitätsbericht" 
  17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate 
*** 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung 
     des Economic Club of New York 
*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques 
     Polak Annual Research Conference 
  22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 
  22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 23:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung 
     der Fixed Income Analysts Soceity 
 
***   - US/Tesla Inc, HV 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 09:50 ET (14:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.