DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. November (vorläufige Fassung)

=== 06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK) *** 07:00 DE/DHL Group, Ergebnis 3Q (8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q 07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate 07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: +2,5% gg Vm zuvor: -4,3% gg Vm *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zu "30 Jahre EU-Mitgliedschaft" *** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz 09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar zu "Euro area current policy challenges" *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,00% *** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 11:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des Institut for Monetary and Financial Stability 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 4,00% zuvor: 4,00% *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate *** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities" *** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bundesbank-Konferenz zu "20 Jahre Finanzstabilitätsbericht" 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate *** 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of New York *** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques Polak Annual Research Conference 22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q 22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q *** 23:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung der Fixed Income Analysts Soceity *** - US/Tesla Inc, HV ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

