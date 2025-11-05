Am KI-Boom ist nicht nur Big-Tech beteiligt: Auf den ersten Blick unscheinbar, haben sich einige Werte zum KI-Profiteur gemausert.Seit Dienstag bekommt der Markt leichten Gegenwind. Zeit, einen Blick auf diejenigen Aktien zu werfen, die zwar vom KI-Boom profitieren: aber deren Geschäftsfeld nicht etwa das Herstellen von Halbleitern ist. Denn alle reden über Nvidia, OpenAI und ChatGPT - aber wer baut eigentlich die gigantischen Rechenzentren, ohne die KI gar nicht funktionieren würde? Da treten zunächst die Energieversorger auf den Plan. Stromversorgung ist mit der wichtigste Standortfaktor für ein Datacenter. Amazon baut ein Rechenzetrum direkt neben einem Atomkraftwerk. Aktien wie Bloom …