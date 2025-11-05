DJ ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Oktober

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Oktober beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,4 (Vormonat: 50,0). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 50,5 prognostiziert. Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 56,2 (Vormonat: 50,4), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,2 (Vormonat: 47,2). Der Index für die Produktion nahm zu auf 54,3 (Vormonat: 49,9), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 70,0 (Vormonat: 69,4) auswies.

November 05, 2025 10:11 ET (15:11 GMT)

