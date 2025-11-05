Melle (ots) -In heutigen Wohnsituationen spielt die effiziente Nutzung des verfügbaren Raumes eine zentrale Rolle. Kaminanlagen mit geringer Bautiefe sparen Platz und bieten zugleich großzügige Glasflächen mit eindrucksvollem Blick ins Feuer. Sie verbinden Wohnkomfort, Funktionalität und ein lebendiges Flammenspiel zu einer Einheit.Mit der Eckkaminanlage Zirkon wird dieses Prinzip konsequent umgesetzt. Entwickelt wurde das Modell von Spartherm Feuerungstechnik, einem der führenden Hersteller moderner Feuerstätten in Deutschland und Europa, der für hochwertige Materialien, moderne Technik und eine klare Designsprache steht. Das innovative Dämmkonzept erlaubt es, die Kaminanlage bündig an der Wand zu platzieren. Die Basis dafür bildet eine mehrschichtige Rückwanddämmung, die einen Großteil der Wärme in den Brennraum reflektiert und die Temperatur auf der Rückseite dauerhaft niedrig hält. So wird wertvolle Fläche gewonnen, ohne auf die volle Feuerwirkung zu verzichten.Farbwelten von klassisch bis modernUm den individuellen Charakter einer Einrichtung zu unterstreichen, bietet Spartherm eine breite Auswahl an Oberflächen und Farbwelten: dunkle Töne für klassische Wohnstile, helle Nuancen für ein reduziertes Ambiente, frische Farben für skandinavische Leichtigkeit und metallische Oberflächen für den modernen Industrial Style. Selbst im Inneren lässt sich das Erscheinungsbild variieren - die Feuerraumauskleidung ist wahlweise in Schwarz oder Elfenbein erhältlich. So wird der Kamin zu einem Gestaltungselement, das sich harmonisch einfügt und dem Raum zugleich eine individuelle Handschrift verleiht.Technik für Komfort und EffizienzNeben der Optik zählt im Alltag vor allem die einfache Handhabung. Dafür bietet Spartherm optionale Assistenzsysteme im sogenannten CAIR-Paket an. Sie reichen von der automatischen Regelung der Luftzufuhr über Speichereinlagen für langanhaltende Wärme bis hin zur komfortablen Steuerung per App. Eine Infrarot-Beschichtung der Scheiben unterstützt die effiziente Verbrennung und sorgt für klare Sicht.Die Installation der Zirkon-Kaminanlage ist einfach und unkompliziert. Die Modelle sind so konzipiert, dass der Montageaufwand mit dem eines Kaminofens vergleichbar ist. Wer dabei eine ältere Feuerstätte ersetzt, profitiert gleich doppelt: von moderner Technik mit hoher Effizienz und von einem neuen Blickfang, der das Zuhause bereichert. Eine individuelle Beratung im Fachhandel hilft, die passende Ausführung und die richtigen Extras auszuwählen. Weitere Informationen und eine regionale Händlersuche unter www.spartherm.comPressekontakt:Spartherm Feuerungstechnik GmbHPhilip AlbrechtLeiter Marketing & KommunikationMaschweg 3849324 MelleTel.: +49 (0)5422 94 41 0E-Mail: marketing@spartherm.comOriginal-Content von: SPARTHERM® Feuerungstechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79720/6152382