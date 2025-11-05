Wien (www.fondscheck.de) - Das Haus Oddo BHF Asset Management hat seine ersten drei börsengehandelten Fonds (ETFs) auf den Markt gebracht, die auf aktives Management setzen, so die Experten von "FONDS professionell". Dies gehe aus einer Mitteilung der Fondstochter der deutsch-französischen Privatbank hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Demnach kooperiere das Haus bei der Auflage mit der Servicegesellschaft Han-ETF. Die Briten hätten sich zur größten White-Label-Plattform für ETFs im europäischen Markt aufgeschwungen. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.