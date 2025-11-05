Wien (www.fondscheck.de) - Das Haus Oddo BHF Asset Management hat seine ersten drei börsengehandelten Fonds (ETFs) auf den Markt gebracht, die auf aktives Management setzen, so die Experten von "FONDS professionell". Dies gehe aus einer Mitteilung der Fondstochter der deutsch-französischen Privatbank hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. Demnach kooperiere das Haus bei der Auflage mit der Servicegesellschaft Han-ETF. Die Briten hätten sich zur größten White-Label-Plattform für ETFs im europäischen Markt aufgeschwungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
