Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Produktschmiede Patriarch Multi-Manager und der Schweizer Vermögensverwalter Schmitz & Partner haben eine strategische Vertriebskooperation geschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zentrum der Zusammenarbeit stehe der Vertriebsausbau des defensiven Mischfonds Schmitz & Partner Global Defensiv (ISIN DE000A0M1UL3/ WKN A0M1UL), dessen Anlagestrategie unter anderem auf den Grundsätzen des bekannten Investors André Kostolany beruhe. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.