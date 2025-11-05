Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Produktschmiede Patriarch Multi-Manager und der Schweizer Vermögensverwalter Schmitz & Partner haben eine strategische Vertriebskooperation geschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zentrum der Zusammenarbeit stehe der Vertriebsausbau des defensiven Mischfonds Schmitz & Partner Global Defensiv (ISIN DE000A0M1UL3/ WKN A0M1UL), dessen Anlagestrategie unter anderem auf den Grundsätzen des bekannten Investors André Kostolany beruhe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
