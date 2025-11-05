© Foto: Foto von Michael Heise auf Unsplash

Warburg Research sieht im November Chancen bei Adidas, LEG Immobilien und Beiersdorf. Trotz schwacher Stimmung im DAX erwarten die Analysten starke Impulse für deutsche Qualitätsaktien.Das Analystenteam von Warburg Research hat jene deutsche Titel identifiziert, die in den vergangenen drei Monaten die stärksten Gewinnrevisionen erfahren haben. Besonders überzeugt zeigen sich die Analysten von Adidas, Beiersdorf, LEG Immobilien, SÜSS MicroTec, Medios, KWS Saat und Norma Group, die in den kommenden Wochen und Monaten Gas geben könnten an der Börse. Adidas gilt laut Warburg als einer der attraktivsten Werte im DAX. Trotz eines EBIT-Wachstums von 23 Prozent im dritten Quartal und einer Anhebung …