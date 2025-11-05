Kostenloses Webinar - Der Großmarkt für Derivate - warum die Terminbörse wichtig für Sie ist



Am heutigen Mittwoch (05.11.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Der Großmarkt für Derivate - warum die Terminbörse wichtig für Sie ist" ein. Julius Weiss freut sich auf Ihre Fragen.



Wir laden Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar "Der Großmarkt für Derivate - warum die Terminbörse wichtig für Sie ist" ein. Die Terminbörse spielt eine zentrale Rolle bei der Kursstellung von Optionsscheinen und Zertifikaten. In diesem Webinar erklärt unser Produktexperte Julius Weiß anschaulich die Funktionsweise der Terminbörse und geht dabei insbesondere auf Optionen und Futures ein. Er zeigt auf, wie diese Instrumente mit den Produkten von HSBC zusammenhängen.



Wie gewohnt haben Sie außerdem die Möglichkeit, live Ihre Fragen zu stellen.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 05. November um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



