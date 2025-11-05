Imricor Medical Systems, Inc. das Unternehmen bzw.Imricor ( ASX: IMR gibt gemeinsam mit dem Medizinischen Zentrum der Universität Amsterdam (Amsterdam UMC) erfreut bekannt, dass die erstmals mit MRT-Unterstützung in Echtzeit in einem iCMR-Labor durchgeführte ischämische Ventrikel-Tachykardie- (VT)-Ablation erfolgreich verlaufen ist.

Imricor's NorthStar® Mapping System

Das hier abgebildete Team des Amsterdam UMC führte die VT-Ablation durch, nachdem zuvor Erfahrungen mit Ablationsverfahren für Vorhofflattern und ventrikuläre Extrasystolen (PVC) gesammelt wurden, unterstützt durch echtzeitige MRT und das NorthStar-Mappingsystem von Imricor.

In Bezug auf das VT-Verfahren erklärte Dr. Kemme: "Diese Prozedur erfolgt im Rahmen eines internationalen Forschungsprogramms. Die MRT-Bildgebung zeigt uns mit hoher Präzision, wo der Myokardinfarkt stattgefunden hat. Damit können wir den Katheter genau an die richtige Stelle bringen. Die Information kann die Ablation dann möglicherweise wirksamer gestalten."

Hintergrundinformationen

Eine ischämische ventrikuläre Tachykardie (VT) ist eine der schwierigsten und lebensbedrohlichsten Arrhythmien. Herkömmliche VT-Ablationen können routinemäßig über 8 Stunden in Anspruch nehmen, während die Erfolgsrate unter Umständen bei nur 40 Prozent liegt. Bisher wurde die Technologie von Imricor für Ablationen bei Vorhofflattern und ventrikulären Extrasystolen (PVC) eingesetzt.

Wichtige weltweite Ersteinsätze

Das von dem hervorragenden Team von Amsterdam UMC erfolgreich durchgeführte Verfahren beinhaltete mehrere Ersteinsätze. Die Durchquerung des Septums von der rechten in die linke Seite des Herzens unter MRT-Anleitung wurde noch nie am Menschen durchgeführt. Dies ist ein kritischer Schritt in Richtung auf komplexe Ablationen für Vorhofflimmern (AF) und VT.

Dr. Kemme vermerkte weiterhin: "Dank der interventionellen MRT sehen wir ganz genau in 3D, wo der Mantel und der Ablationskatheter sind. Damit sind wir in der Lage, durch das Septum vom rechten in den linken Vorhof vorzudringen. Sie gibt uns wesentlich mehr Informationen als die bisherige Methode."

In einer weiteren Weltneuheit wurden Ablationsläsionen unter MRT-Anleitung in Echtzeit von innerhalb des Ventrikels erzeugt. Darüber hinaus leben viele VT-Patienten mit einem ICD, um einem plötzlichen Herztod vorzubeugen. Es wurde nachgewiesen, dass selbst Hochrisiko-Patienten mit einem ICD-Implantat mit diesem Verfahren sicher und wirksam behandelt werden können. Dies war bisher eine der verbleibenden Fragestellungen der Ärzteschaft, die nun mit diesem Verfahren beantwortet worden ist.

Auswirkung

Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Moment für das Fachgebiet der MRT-gestützten Elektrophysiologie. Der Erfolg spiegelt den Gipfelpunkt einer langjährigen und auf Zusammenarbeit basierenden Innovation wider, die das fortschrittliche technische Portfolio von Imricor mit der erstklassigen klinischen Expertise des Teams des Amsterdam University Medical Centres kombiniert. Der erfolgreiche Eingriff ebnet den Weg für die breitere klinische Anwendung von MRT-gestützten Ablationen. Weitere Standorte in Europa werden sich der Studie VISABL-VT voraussichtlich in den kommenden Monaten anschließen.

Steve Wedan, Chairman und CEO von Imricor, kommentierte: "Dies ist ein richtungweisender Augenblick für Imricor und für das Fachgebiet der Elektrophysiologie. Die Durchführung der weltweit ersten ischämischen VT-Ablation vollständig in der MRT bestätigt unsere Kernvision, dass MR-Unterstützung in Echtzeit zu sichereren, wirksameren und stärker personalisierten Behandlungen für Patienten mit komplexen Arrhythmien führen kann."

"Das erstklassige Team im Amsterdam University Medical Centre hat die Welt einen großen Schritt voran gebracht und ich gratuliere ihm und bedanke mich herzlich für diese historische Leistung. Zusammen bahnen wir einer Zukunft den Weg, wo MR-gestützte Prozeduren zum globalen Pflegestandard werden."

"Außerdem möchte ich auch dem hervorragenden Team bei Imricor gratulieren, das eine Leistung erzielt hat, die bisher keinem anderen Team gelungen ist, indem es alle Geräte, Systeme, Partnerschaften, Kooperationen, Aufsichtsverfahren und klinischen Entwicklungen zusammengeführt hat, die das alles möglich machen."

"Dieser Meilenstein klärt die wissenschaftliche Grundlage und öffnet die Zukunft. Die Durchführung komplexer Ablationen vollständig innerhalb der MRT ist jetzt keine Theorie mehr, sondern Realität. Und dies ist erst der Anfang einer weltweiten Transformation in der Anwendung von Elektrophysiologie und anderen Eingriffen."

