Ein Bug in Windows 10 sorgt bei einigen User:innen für Verwunderung. Obwohl sie auch nach dem Support-Aus Updates erhalten sollen, zeigt das Betriebssystem das Gegenteil an. Jetzt hat Microsoft dazu Stellung bezogen. Der offizielle Support-Zeitraum von Windows 10 ist im Oktober 2025 ausgelaufen. Seither können User:innen nur noch über das ESU-Programm einige Jahre weitere Sicherheitsupdates erhalten. Nach dem ersten Jahr ist der zusätzliche Support-Zeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n