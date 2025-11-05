Mit "Jungmakler & FemSurance" etabliert das Fachmagazin AssCompact eine neue Rubrik, die Nachwuchs- und Innovationsthemen mit der Perspektive starker Frauen in der Branche verbindet - praxisnah, kontinuierlich und ohne Kampagnenlogik, wie die Geschäftsführung des Herausgebers erläutert. Interview mit Dr. Lisa Knörrer, CEO, und Tobias Knörrer, CEO, beide bbg Betriebsberatungs GmbH (Herausgeber Fachmagazin AssCompact)Frau Dr. Knörrer, Herr Knörrer, warum verankern Sie "Jungmakler & FemSurance" jetzt ...

