Baden-Baden (ots) -Axel Milberg als Vater, der seinen Sohn im brasilianischen Urwald sucht und dabei auf einen Greenwashing-Skandal stößtEin Milliardenprogramm für den globalen Klimaschutz: In Brasilien werden Baumplantagen in großem Stil angepflanzt, um Emissionen auszugleichen und die Erderwärmung aufzuhalten. Aber sind diese Eukalyptus-Monokulturen wirklich sinnvoller Klimaschutz? Und welche Folgen haben die kilometerweiten Plantagen für die Bevölkerung vor Ort? Wer sind die Profiteure des globalen Programms? Der Themenschwerpunkt aus investigativem Thriller "Verschollen" und der Dokumentation "Verschollen - Die Doku. Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz" hinterfragt am Beispiel von sogenannten Aufforstungsprojekten im brasilianischen Cerrado das Nachhaltigkeitsprogramm, das bei der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien auf ein neues Level gehoben werden soll. Die Filme basieren auf den Recherchen von Autor und Regisseur Daniel Harrich und werden am Mittwoch, 12. November ab 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.Verzweifelte Suche eines VatersIm investigativen Thriller "Verschollen" verschwindet Umweltwissenschaftler Jan Stadler spurlos im brasilianischen Urwald, wo er ein angeblich vorbildliches Aufforstungsprojekt zertifizieren soll. Sein Vater Klemens glaubt nicht an einen Unfall. Während Behörden und Unternehmen abwiegeln, reist er selbst nach Brasilien, wo er Zeuge wird, wie traditionelle Gemeinden zu Leidtragenden der Plantagenanbaus werden. Zwischen grünen Versprechen, Korruption und Gewalt stößt er auf ein System, das von Nachhaltigkeit nur spricht - und doch Zerstörung hinterlässt.Prominent besetztIn der Regie von Daniel Harrich, der auf der Basis seiner Recherchen auch das Drehbuch schrieb, steht Axel Milberg als Klemens Stadler im Zentrum des spannenden Thrillers, an seiner Seite in weiteren Hauptrollen Max Hubacher, Luka Omoto, Elisa Schlott, Benjamin Sadler und Julia Koschitz. "Verschollen" ist eine Produktion der diwafilm im Auftrag von SWR, WDR, BR und SR für die ARD und wurde im brasilianischen Cerrado und im Nordschwarzwald gedreht.Rettung oder bequeme Illusion?Die Dokumentation "Verschollen - Die Doku. Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz" ist eine Produktion der diwafilm im Auftrag des SWR für die ARD. Sie zeigt die reale Geschichte hinter dem Thriller. Unter Einbeziehung der Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung fragen Daniel Harrich und sein Team: Ist die Idee vom Klimaschutz durch diese Art der Aufforstung wirklich Rettung - oder eine bequeme Illusion? Die Filmemacher:innen decken einen der größten Greenwashing-Skandale unserer Zeit auf. Beide Filme erscheinen zeitgleich zur Weltklimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém - genau dort, wo über Milliardenprogramme zum Schutz der Wälder entschieden wird.Der investigative Thriller "Verschollen" wird am Mittwoch, 12.11., 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Um 21:45 Uhr folgt "Verschollen - Die Doku. Schmutzige Geschäfte mit dem Klimaschutz".In der ARD Mediathek startet "Verschollen" am 6.11., "Verschollen - Die Doku" am 10.11.Der Thriller "Verschollen" steht im Pressevorführraum des Ersten zur Sichtung bereit.Ein Sichtungslink zur Doku ist auf Anfrage bei Annette Gilcher annette.gilcher@swr.de abzurufen.Weitere Informationen unter: http://swr.li/verschollenFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6152402