Die US-Demokraten suchen nach Monaten der Verunsicherung und Orientierungslosigkeit neues Selbstbewusstsein und erwarten Rückenwind durch ihre Erfolge in New York, Virginia und New Jersey. Doch diese Hoffnung auf einen politischen Aufschwung könnte trügerisch sein. Mamdanis Durchmarsch sagt weniger über Amerika als über New York. Wenn sich der Jubel gelegt hat, dürften die Demokraten bald spüren: Es ist ein zwiespältiger Erfolg. Einerseits beflügelt er die Basis und symbolisiert, dass trotz scharfer Polarisierung eine sozialistische Agenda in einer US-Großstadt mehrheitsfähig sein kann. Andererseits ist das Risiko enorm, sich auf radikalere Positionen festzulegen, die andernorts kaum vermittelbar sind. Mietendeckel, kostenlose Nahverkehrsangebote und offensiver Kampf gegen Einkommensungleichheit: Das sind Themen, die in der progressiven Metropole funktionieren mögen. In den Vorstädten des Südens aber kaum.