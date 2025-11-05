Deine KI-Antworten klingen alle gleich? Ein simpler Hack bringt mehr Vielfalt in die Ergebnisse von Claude, ChatGPT und anderen KI-Tools. ChatGPT gibt immer naheliegende Antworten? Das Problem sind wir teilweise selbst. Wenn uns KI-Tools mehrere Varianten zur Auswahl stellen, wählen wir meist das Bekannte. Das trainiert die Systeme auf vorhersagbare Ergebnisse. var embedId = "16e34c815872ddf8c019d96cf24defd9"; var embed = ""; var script = "aHR0cHM6Ly9wbGF5ZXIucG9kaWdlZS1jZG4ubmV0L3BvZGNhc3QtcGxheWVyL2phdmFzY3JpcHRzL3BvZGlnZWUtcG9kY2FzdC1wbGF5ZXIuanM="; ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n