Es gibt Überlegungen, den Schweizer Elektro-Kabinenroller Microlino künftig in China zu bauen. Die Gründerfamilie Ouboter kritisiert die mangelnde Unterstützung für leichte Elektrofahrzeuge in Europa und sucht nun auf anderen Kontinenten nach Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen. Bislang hat die Familie nach eigenen Angaben rund 70 Millionen Schweizer Franken (derzeit umgerechnet etwa 75,2 Millionen Euro) in die Produktion investiert und bis heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net