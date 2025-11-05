Smart möchte seine schwächelnden Verkaufszahlen mit nochmals erhöhten Rabatten ankurbeln. Beim #1 und #3 gewährt das Joint Venture zwischen Mercedes und Geely vorübergehend einen Preisnachlass von 5.000 Euro, beim #5 ist es die Hälfte. Smart gibt auf seine SUV-Modelle schon seit einigen Monaten üppige Rabatte. Grund dafür dürften die in diesem Jahr weit hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Verkaufszahlen sein. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ...

