EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx
05.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|flatexDEGIRO AG
|Omniturm, Große Gallusstraße 16-18
|60312 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.flatexdegiro.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2224626 05.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group