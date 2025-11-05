DJ Aktien Schweiz etwas fester - Barry Callebaut legen nach Zahlen zu

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat auch zur Wochenmitte mit einem Plus geschlossen. Mit der leichten Erholung an der Wall Street baute der SMI seine Gewinne am Nachmittag noch etwas aus. Auch linderten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten etwas die jüngsten Wachstumssorgen. Gleichwohl blickten Anleger weiter sorgenvoll in Richtung Technologiesektor. Der Abverkauf der Palantir-Aktie am Vortag nach einem enttäuschenden Ausblick hatte die Sorge vor einer KI-Blase wieder aufleben lassen.

Der SMI verbesserte sich um 0,5 Prozent auf 12.364 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 18,17 (zuvor: 19,09) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten verbesserten sich Barry Callebaut um 4,3 Prozent. Der Schokoladenhersteller hat im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 eine starke Erholung des freien Cashflows erzielt, unterstützt durch nachgebende Kakaopreise, so Analyst Matteo Lindauer von Vontobel. Der Konzern habe zudem einen nüchternen Ausblick für das kommende Jahr gegeben, aber dieser gemäßigtere Ton sollte dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen, so der Analyst. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Rückgang des Verkaufsvolumens im mittleren einstelligen Prozentbereich, wobei das Ergebnis des ersten Halbjahres noch unter Druck stehen und Verbesserungen voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte eintreten dürften.

Sandoz fielen dagegen um 1,2 Prozent. Evotec hat eine Vereinbarung mit der Sandoz Group über potenzielle Zahlungen von über 650 Millionen US-Dollar zuzüglich Umsatzbeteiligungen unterzeichnet. Wie das im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffforschung tätige Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung die Just - Evotec Biologics Produktionsanlage in Toulouse und eine unbefristete Lizenz für Evotecs Technologieplattform zur kontinuierlichen Herstellung von Biologika.

November 05, 2025

