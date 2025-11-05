EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: flatexDEGIRO AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

flatexDEGIRO AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2025 / 18:02 CET/CEST

Hiermit gibt die flatexDEGIRO AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort: https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026

Ort: https://flatexdegiro.com/English/investor-relations/reporting/default.aspx





