Ein Schritt in Richtung Wachstum: WIM KIDS, der tragbare Roboter, der Kinder bei ihrer Entwicklung begleitet SEOUL, Südkorea, Nov. 5, 2025 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Unternehmen für tragbare Robotik WIRobotics (Co-CEOs Yeonbaek Lee und Yongjae Kim, Professor an der Korea University of Technology and Education) gab bekannt, dass es den CES 2026 Innovation Award in der Kategorie "Digitale Gesundheit" gewonnen hat. WIRobotics wurde seit 2024 drei Jahre in Folge mit dem CES Innovation Award ausgezeichnet und hat damit erneut seine weltweite Führungsposition im Bereich der tragbaren Robotik durch seine menschenzentrierte Designphilosophie und seine proprietäre Technologie unter Beweis gestellt. Das preisgekrönte Produkt WIM KIDS ist ein tragbarer Roboter zur Gehunterstützung, der für Kinder im Wachstum entwickelt wurde. Sein technologisches Kernmerkmal, der "Growth-Adaptive Frame", ist ein verstellbares modulares Beinrahmensystem, das in drei Stufen ausgetauscht werden kann, um dem Wachstum von Kindern im Alter von 4 bis 15 Jahren gerecht zu werden. Diese Struktur ist nicht nur eine Frage der Größenanpassung, sondern ein technisches Design, das sowohl langfristige Nutzbarkeit als auch ergonomischen Komfort gewährleistet und von der CES-Jury hoch gelobt wurde. Der Roboter wiegt weniger als 1 Kilogramm und ist damit mehr als 37 % leichter als das Erwachsenenmodell (WIM S), 1.6 kg). Mithilfe eines ultraleichten Mechanismus und eines KI-basierten personalisierten Algorithmus bietet WIM KIDS eine natürliche Gehhilfe, ohne die Bewegung einzuschränken, und verbessert gleichzeitig die Gehstabilität und den Komfort. Über seine technische Funktion hinaus wird WIM KIDS als Roboter anerkannt, der die Motivation eines Kindes zum selbstständigen Gehen wiederbelebt und bei Benutzertests sehr positive Rückmeldungen von Eltern erhalten hat. Yeonbaek Lee, Co-CEO von WIRobotics, erklärte den Zweck hinter der Entwicklung von WIM KIDS wie folgt: "Wir haben WIM KIDS in der Überzeugung entwickelt, dass echte Innovation dann beginnt, wenn Technologie den menschlichen Willen unterstützt.

WIM KIDS ist das Ergebnis der Kerntechnologien von WIRobotics und kombiniert ein wachstumsbasiertes Rahmendesign mit einem KI-Algorithmus zur Gangsteuerung, um eine optimierte Unterstützung zu bieten, die auf die Bewegungen jedes einzelnen Benutzers zugeschnitten ist.

Auch in Zukunft wird die WIM-Serie weiterentwickelt, um den Bedürfnissen verschiedener Benutzer, Berufe und Lebensumgebungen gerecht zu werden.

Wir glauben, dass dieser technologische Fortschritt über die Gehunterstützung hinausgehen und positive Veränderungen im täglichen Leben der Menschen bewirken wird." Seit 2025 hat WIRobotics den vollumfänglichen Vertrieb in Europa und China aufgenommen, wo seine leichten tragbaren Roboter auf dem Gesundheits- und Seniorenfitnessmarkt große Anerkennung gefunden haben. Mit dem CES 2026 Award etabliert sich WIRobotics weiter als Marke für tragbare Robotik, die alle Generationen bedient - von Kindern bis zu Senioren. Neben den tragbaren Robotern stellte WIRobotics im August 2025 seinen humanoiden Roboter ALLEX vor und präsentierte damit eine neue Richtung in der Robotertechnologie. Während sich die WIM-Serie auf die Erweiterung der Mobilität konzentriert, widmet sich ALLEX der Erweiterung der menschlichen Erfahrung, da WIRobotics weiterhin Technologien entwickelt, die die Koexistenz von Menschen und Robotern ermöglichen. Informationen zu WIRobotics

WIRobotics (We Innovate Robotics) verbessert das Leben durch tragbare Robotertechnik. Der 2024 mit dem CES-Award ausgezeichnete WIM verbindet menschenzentriertes Design und Technologie und führt durch kontinuierliche Innovation die Ära "eine Person, ein Roboter" an. Weitere Informationen finden Sie unter

