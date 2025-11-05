Der ETF-Dschungel wird immer dichter - und vor allem Neulinge sind oft unsicher, welches Produkt sie auswählen sollen. Dabei ist die Lösung ganz einfach: Breit streuen, Klumpenrisiken vermeiden - und sich nicht zu stark spezialisieren. Nicht nur Börseneinsteiger sind oft überwältigt von der Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten im ETF-Universum. Inmitten der schier unendlichen Palette an Themen-, Länder-, Branchen- und Nischenprodukten drohen sich viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
