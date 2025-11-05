Der ETF-Dschungel wird immer dichter - und vor allem Neulinge sind oft unsicher, welches Produkt sie auswählen sollen. Dabei ist die Lösung ganz einfach: Breit streuen, Klumpenrisiken vermeiden - und sich nicht zu stark spezialisieren. Nicht nur Börseneinsteiger sind oft überwältigt von der Vielzahl der Auswahlmöglichkeiten im ETF-Universum. Inmitten der schier unendlichen Palette an Themen-, Länder-, Branchen- und Nischenprodukten drohen sich viele ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.