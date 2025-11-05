Einer der frühesten Cyberangriffe ereignete sich schon Ende der 80er in den USA. Damals infizierte ein Computerwurm einen Teil des Internets und sorgte sogar für eine FBI-Ermittlung. Warum der Vorfall aber nicht nur negative Seiten hatte. Der 2. November 1988 markiert ein wichtiges Datum der Cybersecurity. An diesem Tag wurde einer der ersten Computerwürmer ins Internet freigelassen und konnte dort enorme Schäden anrichten. Innerhalb von 24 Stunden ...

