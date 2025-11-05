Nebius startet die Token Factory - eine Plattform, die Open-Source-KI-Modelle effizient, sicher und skalierbar für Unternehmen nutzbar macht.Nebius hat in einer Pressemitteilung am Mittwoch die Nebius Token Fabrik, eine Produktionsinferenzplattform, die es KI- und digitalen Unternehmen ermöglicht, Open-Source- und kundenspezifische Modelle in großem Umfang und mit Zuverlässigkeit und Kontrolle auf Unternehmensniveau einzusetzen und zu optimieren, vorgestellt. Auf Basis von Nebius' umfassender KI-Infrastruktur gebaut, verbindet die neue Token Fabrik leistungsstarke Inferenz, Nachbearbeitung und feingranulare Zugriffsverwaltung auf einer einzigen, kontrollierten Plattform, gab Nebius in …

