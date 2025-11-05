© Foto: DALL-E

US-Staatsanleihen haben in diesem Jahr klar zugelegt, und weitere Gewinne werden erwartet. Dafür sprechen die Zinsaussichten und die stabile Nachfrage. Doch der Eindruck kann täuschen, warnt die Deutsche Bank.In den vergangenen Monaten haben US-Staatsanleihen kräftig erholt, trotz aller Unkenrufe und Prognosen von Experten, dass die wechselhafte Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Kurse drücken würde. Treasuries haben 2025 bislang etwa 6 Prozent zugelegt und verzeichnen ihr bestes Jahr seit 2020. Gleichzeitig laufen die Auktionen für US-Staatsanleihen ungebremst weiter - trotz der Lockdown-bedingten sehr dünnen Datenlage. Und die Nachfrage scheint solide. Die jüngsten Auktionen …