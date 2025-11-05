Am 6. November präsentiert die DHL Group die Ergebnisse für das am 30. September beendete dritte Quartal. Die Erwartungen sind hoch, denn das Zahlenwerk könnte neue Impulse für den gesamten Logistiksektor setzen.Erwartungshaltung an ein Schlüsselunternehmen Die DHL Group erzielte im dritten Quartal 2024 einen Umsatz von rund 20,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb nahezu auf Vorjahresniveau. Damit zeigte der Konzern Stabilität in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.