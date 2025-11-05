Berlin (ots) -Carsten Träger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesumweltministerium, hat heute fünf Betriebe für ihre vorbildlichen Leistungen im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz gewürdigt. Sie sind nunmehr Mitglied im branchenübergreifenden Verband Klimaschutz-Unternehmen. Zuvor durchliefen die Firmen ein mehrstufiges Auswahlverfahren, das von einem unabhängigen Expertengremium geleitet wurde. Die Unternehmen überzeugten mit ihrem hohen Engagement für die deutschen und europäischen Klimaziele, welches sie zu Vorreitern ihrer jeweiligen Branche macht.Parlamentarischer Staatssekretär Carsten Träger: "Klimaschutz stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Das zeigen die Klimaschutz-Unternehmen in vorbildlicher Weise und sie laden zum Nachahmen ein. Denn rechtzeitiges Handeln ist die beste Zukunftsvorsorge: Es senkt nicht nur die Kosten für den Klimaschutz, sondern es macht Deutschland und die EU von teuren Energieimporten unabhängig und trägt zum Schutz vor zukünftigen Krisen bei."Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Klimaschutz-Unternehmen: "Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg passen zusammen und zahlen auf die Zukunftsfähigkeit ein. Denn wer heute nachhaltig investiert, sichert morgen Wettbewerbsvorteile, stärkt die Resilienz seines Unternehmens und übernimmt Verantwortung für kommende Generationen. Ich freue mich sehr über die Aufnahme der neuen Klimaschutz-Unternehmen in unsere Exzellenzinitiative. Eindrucksvoll zeigen sie, welches enorme Potenzial in Energie- und Ressourceneffizienzmaßnahmen liegt - und beweisen: Klimaschutz zahlt sich aus!"Folgende Unternehmen erhielten heute vom Parlamentarischen Staatssekretär Carsten Träger bei einem feierlichen Festakt auf dem Berliner EUREF-Campus ihre Aufnahmeurkunden:· ARGUS Additive Plastics GmbH· SPALECK GmbH & Co. KG· STABILO International GmbH· Veolia Holding Deutschland GmbH· WE-EF LEUCHTEN GmbHDer Klimaschutz-Unternehmen e.V. ist ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die 72 Mitgliedsunternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.Seit 2009 zeichnen das Bundesumweltministerium, das Bundeswirtschaftsministerium und die Deutsche Industrie- und Handelskammer in einer gemeinsamen Initiative Firmen für ihre ambitionierten Klimaschutzziele als Klimaschutz-Unternehmen aus.Weitere InformationenVerband Klimaschutz-UnternehmenPressekontakt:Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare SicherheitSprecher des Ministers: Nikolai FichtnerPressesprecher/innen: Andreas Kübler,Svenja Kleinschmidt, Julia Rudorf, Astrid Scharf,Christopher Stolzenberg, Bastian Zimmermann,Telefon: 030 18 305 2010E-Mail: presse@bmukn.bund.deKlimaschutz-Unternehmen e.V.Florian BeißwangerLeiter Kommunikation und PressesprecherTel.: +49 170 66 40 22 0beisswanger@klimaschutz-unternehmen.deOriginal-Content von: Klimaschutz-Unternehmen. Die Klimaschutz- und Energieeffizienzgruppe der Deutschen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155641/6152416