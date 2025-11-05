Vollständige Remission bei allen behandelten Läsionen: Die Patienten, die die Studie abgeschlossen haben, zeigten gemäß den MD Anderson-Kriterien und RECIST v1.1 eine vollständige Remission, wobei im MRT kein aktiver Tumor festgestellt wurde

Die erste ihrer Art: Einmalige intratumorale Injektion für MBC in die Wirbelsäule

Die behandelten Läsionen zeigten eine vollständige Knochenregeneration mit Wiederaufbau des Trabekelknochens und keine skelettbezogenen Ereignisse; das durchschnittliche Läsionsdefektvolumen verringerte sich am Tag 180 um 87,9 %.

Die therapeutische Ausbreitung erstreckte sich auf benachbarte unbehandelte Läsionen und führte ebenfalls zu einer vollständigen Remission innerhalb desselben Wirbelkörpers

Zetagen Therapeutics, ein privat geführtes biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei der Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapien für primären und metastasierten Brustkrebs leistet, gab heute bekannt, dass sein Abstrakt mit dem Titel "Single Intratumoral Drug Injection Yields Complete Response (CR) in Metastatic Breast Cancer (MBC) Bone Lesions"angenommen wurde und am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) vorgestellt wird.

Der Abstrakt präsentiert vorläufige klinische Daten aus einer kürzlich abgeschlossenen Phase-2a-Studie (NCT05280067), die an der University of British Columbia durchgeführt wurde und in der ZetaMet (Zeta-BC-003) hinsichtlich seiner Sicherheit und Wirksamkeit bei der Behandlung von lytischen Knochenläsionen bei MBC bei Patientinnen mit Brustkrebs im Stadium 4 untersucht wurde. In der Studie behandelte Phänotypen: TNBC, HR+, HR+/HER2+ und HERS2+/HR-. Jeder Patient erhielt unter Sedierung eine einzige fluoroskopiegestützte Injektion von ZetaMet. Alle Patienten erreichten eine vollständige Remission (CR), die Tumoraktivität kam zum Erliegen, ohne dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs), unerwünschte Ereignisse (AEs) oder skelettbezogene Ereignisse (SREs) auftraten. Bei vielen Patienten kam es zu einer Rekonstitution des trabekulären Knochens, was das Potenzial von ZetaMet unterstreicht, nicht nur das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten, sondern auch die Integrität des Skeletts wiederherzustellen.

Die Ergebnisse basieren auf früheren Compassionate-Use-Fällen, die in Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht wurden und eine Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren umfassen. Sie untermauern das Potenzial von ZetaMet zur Prävention von SREs und zur Verbesserung der Gesamtüberlebensrate. Der Abstrakt wird in den SABCS 2025 Proceedings veröffentlicht und in Clinical Cancer Research vorgestellt.

Nachdem die Studie nun abgeschlossen ist und umfassende Analysen durchgeführt werden, wird diese Präsentation auf der SABCS die bislang detailliertesten Daten enthalten. Ein vollständiger Bericht über die Ergebnisse wird auch an Health Canada (HC) und die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) übermittelt, um künftige Planungsgespräche zu unterstützen.

Details zur Präsentation:

Abstraktnummer: 3549

3549 Präsentationsnummer: PS1-13-18

PS1-13-18 Titel der Präsentation: Single Intratumoral Drug Injection Yields Complete Response in Metastatic Breast Cancer Bone Lesions: Results from Phase 2a Trial

Posterpräsentation: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 12:30 bis 14:00 Uhr CST

"Die vielversprechenden Ergebnisse der Phase-2a-Studie zu ZetaMet spiegeln unsere früheren, von Fachkollegen begutachteten Ergebnisse wider und bestätigen die Stärke unserer klinisch validierten Strategie zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs", erklärte Joe C. Loy, CEO von Zetagen Therapeutics. "Wir haben beobachtet, dass sowohl behandelte als auch benachbarte unbehandelte Läsionen innerhalb desselben Wirbelkörpers eine vollständige Remission erreichten, ohne Anzeichen von Tumoraktivität und ohne skelettbezogene Ereignisse und das alles mit derselben Wirkstoffkonzentration, die in unseren präklinischen Studien validiert wurde -, was die wissenschaftliche Grundlage unseres Ansatzes deutlich bestätigt."

Über ZetaMet (Zeta-BC-003)

ZetaMet (Zeta-BC-003) ist das erste synthetische, kleinmolekulare Medikament seiner Art, das intratumoral verabreicht wird, um die Off-Target-Toxizität zu minimieren. Es wird über einen proprietären Träger mit kontrollierter Freisetzung abgegeben und soll metastasierende Knochenläsionen bei Brustkrebs behandeln, Schmerzen hemmen und gleichzeitig den Knochen regenerieren, wodurch die Überlebensraten erhöht werden können.

Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food Drug Administration) hat die Erfindungen von Zetagen mit mehreren Breakthrough Designations ausgezeichnet, darunter auch ZetaMet.

Zetagen hat mit Genehmigung der FDA und Health Canada (HC) im Rahmen des Expanded Access (Compassionate Use)-Programms acht (8) Patienten mit ZetaMet (Zeta-BC-003) behandelt. Die Ergebnisse wurden in mehreren Fachzeitschriften veröffentlicht.

In einer 2023 veröffentlichten, von Fachkollegen begutachteten 2-Jahres-Folgestudie zu ZetaMet (Zeta-BC-003) wurde bei einer Patientin mit Brustkrebs im Stadium 4 eine Heilung von sieben (7) lytischen Läsionen (bestrahlt und nicht bestrahlt), eine Verringerung der Schmerzen, ein signifikanter Rückgang des Opioid-Schmerzmittelverbrauchs (um das Vierfache), die Prävention von Wirbelkörperfrakturen und eine erhöhte Überlebensrate nachgewiesen.i Um diese Veröffentlichung im Open Access einzusehen, besuchen Sie bitte: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2217/pmt-2023-0069

Über Zetagen Therapeutics

Zetagen entwickelt derzeit drei neuartige Medikamente mit der Zeta-Plattform: ZetaMet (Zeta-BC-003) zur Behandlung von metastasiertem Brustkrebs in den Knochen, ZetaMast (Zeta-MBC-005) für Brustkrebs-Lebermetastasen (BCLM) und ZetaPrime (Zeta-PBC-007) zur Behandlung von primärem HR+-Brustkrebs. Alle drei Medikamente zeigen vielversprechende Ergebnisse. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.zetagen.com. Die gesamte Zeta-Plattform ist für die intratumorale Verabreichung konzipiert, um die Off-Target-Toxizität zu reduzieren. Dabei kommen proprietäre Trägerstoffe zum Einsatz, von denen einige unsere neue molekulare Einheit enthalten. Das USPTO hat Zetagen Patente und Ansprüche für die Zusammensetzung aller drei Therapeutika erteilt.

Bevorstehende Veranstaltungen von Zetagen

Zetagen wird am San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS) 2025 und an der JP Morgan Healthcare Conference 2026 teilnehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie des Private Securities Litigation Reform Act in der jeweils gültigen Fassung, einschließlich solcher, die sich auf die Produktentwicklung des Unternehmens, klinischen und behördlichen Zeitplänen, Marktchancen, Wettbewerbsposition, möglichen oder angenommenen zukünftigen Betriebsergebnissen, Geschäftsstrategien, potenziellen Wachstumschancen und anderen Aussagen, die vorausschauender Natur sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen über die Branche und die Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements. Quelle: Zetagen Therapeutics, Inc.

