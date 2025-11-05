AMD hat mit den Zahlen für das dritte Quartal geliefert. Die Schätzungen der Wall Street wurden getoppt. Die UBS setzt nach den Zahlen das Kursziel für die Aktie nach oben.Advanced Micro Devices (AMD) hat im dritten Quartal die Schätzungen geschlagen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 Dollar. Die Analysten hatten 1,16 Dollar erwartet. Auch der Umsatz lag über den Schätzungen: 9,25 Milliarden Dollar statt 8,74 Milliarden Dollar.Für das laufende Quartal erwartet AMD rund 9,6 Milliarden Dollar - das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
