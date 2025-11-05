AMD hat mit den Zahlen für das dritte Quartal geliefert. Die Schätzungen der Wall Street wurden getoppt. Die UBS setzt nach den Zahlen das Kursziel für die Aktie nach oben.Advanced Micro Devices (AMD) hat im dritten Quartal die Schätzungen geschlagen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 Dollar. Die Analysten hatten 1,16 Dollar erwartet. Auch der Umsatz lag über den Schätzungen: 9,25 Milliarden Dollar statt 8,74 Milliarden Dollar.Für das laufende Quartal erwartet AMD rund 9,6 Milliarden Dollar - das ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.