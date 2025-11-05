© Foto: Midjourney/wallstreet-online

Josh Brown erklärte am Dienstag, dass der Aktienmarkt derzeit eine breite Korrektur durchläuft - selbst wenn die großen Börsenindizes dies bislang kaum widerspiegeln. Trotzdem bleibt er optimistisch."Wir erleben im Moment tatsächlich eine marktweite Korrektur", sagt Brown am Dienstag gegenüber CNBC. "Der Grund, warum viele das nicht bemerken, ist, dass sie die Magnificent Seven-Aktien bisher nicht erreicht hat - aber genau das passiert gerade." Die Aktienkurse bewegen sich weiterhin nahe ihrer Allzeithochs: Der S&P 500 hatte im vergangenen Monat erstmals die Marke von 6.900 Punkten im Tagesverlauf überschritten und liegt seit Jahresbeginn über 15 Prozent im Plus. Zuerst hat es die …