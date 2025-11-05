© Foto: Mark Lennihan - AP

Wird Warren Buffett zum Apple-Bären? Neue Hinweise deuten darauf hin, dass die Investmentlegende auch im dritten Quartal 2025 Apple-Aktien verkauft hat - und das offenbar in großem Stil. Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Berkshire Hathaway ist der Buchwert der Beteiligungen im Bereich Konsumgüter um rund 1,2 Milliarden US-Dollar gesunken. Da dieser Bereich stark von der Apple-Position dominiert wird, liegt die Vermutung nahe: Buffett hat weiter Kasse gemacht. Die genauen Zahlen zu den Transaktionen wird es erst Mitte des Monats geben, wenn Berkshire seine reguläre 13F-Mitteilung an die US-Börsenaufsicht veröffentlicht. Doch klar ist schon jetzt: Buffett setzt seine Serie als …