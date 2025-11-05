Diese deutsche Aktie steht aktuell massiv unter Druck - dennoch sehen die Analysten jetzt massives Kurspotenzial für das Papier und raten eindeutig zum Kauf. Ist das jetzt eine perfekte Gelegenheit? Die Aktien von Redcare Pharmacy sind seit dem Jahresanfang deutlich unter Druck geraten. Für Anleger steht seit dem 1. Januar ein Minus von 52 Prozent zu Buche. Allerdings könnte sich nach dem Abverkauf eine geniale Einstiegschance ergeben, zumindest ...

