Mit einem neuen Update wird Google Maps zum allwissenden Co-Piloten: Dank Gemini lassen sich während der Fahrt Gespräche führen, Routen anpassen, Termine eintragen. Und auch abseits der Navigation erhält die App neue KI-Funktionen. Google Maps wird smarter - und deutlich gesprächiger. Mit der Integration von Gemini bringt Google seine KI direkt ins Navigationssystem und verwandelt Maps dadurch in einen digitalen Beifahrer, der zuhört, versteht und
