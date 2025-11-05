Krypto-Super-App mit All-in-One-Lösung Best Wallet beendet Presale in 23 Tagen

Nun haben Interessierte nur noch weniger als 23 Tage Zeit, um sich frühzeitig für die Krypto-Super-App Best Wallet (BEST) mit ihrer All-in-One-Lösung zu positionieren. Mit der nativen Kryptowährung erhalten die Nutzer die vollständigen Vorteile der Anwendung, womit er für diese unerlässlich wird. Daher könnte der Preis auch nach den Listungen der großen Kryptobörsen schnell ansteigen.

Bisher hat der Vorverkauf der Best Wallet fast 17 Mio. USD erzielt, was das Potenzial verdeutlicht, welches die Investoren in ihm erkannt haben. Daher könnte der aktuelle Preis von 0,025895 USD bald deutlich überschritten werden, zumal der Value-Coin mit seinen vielseitigen Angeboten zahlreiche Einnahmeströme generieren kann.

Schon jetzt haben sich der wachsenden Nutzerbasis über 250.000 aktive Anwender angeschlossen. Hinzu kommen die kontinuierlichen Produktentwicklungen, welche den Nutzen und Wert der Anwendung sowie des eigenen Coins steigern. Daher kann der Token auch für eine organische Nachfrage sorgen, welche diesen in guten und schlechten Zeiten fördert.

An der BEST Interessierte sollten sich nun jedoch beeilen, da auch der Preis des Vorverkaufs nicht konstant bleibt, sondern phasenweise erhöht wird. Somit können sich schnelle Investoren höhere Buchgewinne und ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis sichern. Zudem fallen die Staking-Zinsen zu Beginn höher aus.

Darum zählt die Best Wallet zu den beliebtesten E-Portmonees

Die Best Wallet hat sich aufgrund ihrer vielseitigen Funktionen und Vorteile schnell in der Kryptoszene verbreitet, wobei sie deshalb auch als Super-App und All-in-One-Lösung bezeichnet wird. Vor allem Anleger erfreuen sich über die hervorragende Infrastruktur, welche für besonders wettbewerbsfähige Preise sorgt.

Erreicht wird dies über die Einbindung von mehr als 330 dezentralen Börsen (DEXs) und 30 kettenübergreifende Bridges, womit die besten Konditionen bereitgestellt werden. Zudem bietet die Best Wallet eine eigene DEX, mit welcher sich die verschiedenen Kryptowährungen einfach innerhalb der eigenen Anwendungen handeln lassen.

Mit über 100 Fiatwährungen bietet die Best Wallet einen einfachen Einstieg in die Kryptowelt. Gleichzeitig kann somit leichter eine internationale Kundenbasis aufgebaut werden, was wiederum ihr Potenzial vergrößert. Zudem lassen sich dank der Multi-Chain-Unterstützung Assets von unterschiedlichsten Blockchains nutzen.

Außerdem werden leichte Importmöglichkeiten gewährt, sodass die Nutzer nicht mehr für jede Chain eine eigene digitale Geldbörse benötigen. Somit bietet sie einen deutlich größeren Komfort, während sich das Portfolio über eine einzige und einheitliche Benutzeroberfläche besser überwachen lässt.

In nächster Zukunft sollen von der Best Wallet erweiterte Handelsfunktionen eingeführt werden, welche unter anderem die Bereiche Analysen und Portfoliomanagement umfassen. Somit wird die Anwendung noch mehr zu einer intelligenten und datengesteuerten Plattform für Kryptoinvestoren.

Auf die Sicherheit legt das Team der Best Wallet ebenfalls großen Wert. So verwendet die App unter anderem Zwei-Faktor-Authentifizierungen (2FA), während die Assets ausschließlich von den Nutzern kontrolliert werden, da nur sie Zugriff auf die Private Keys haben. Ebenso nutzt es die MPC-CMP-Technologie, mit der die Zugangsschlüssel durch verschlüsselte Fragmente besser gesichert werden.

Damit ist jedoch noch nicht Schluss. Denn in Kürze wird ein professioneller Betrugsschutz implementiert, welche die Nutzer automatisch vor betrügerischen Aktivitäten bewahrt. Ebenso ist ein MEV-Schutz (Maximal Extractable Value) geplant, der vor Front-Running- und Sandwich-Attacken schützt, sodass die Anwender keine Angst mehr vor Preismanipulationen haben müssen und stattdessen bessere Kurse erhalten.

Globale Krypto-Adoption erreicht neuen Rekord und Wallets müssen mithalten

Seit der kryptofreundlichen Regulierung der USA und dessen Plan zum Marktführer dieser Industrie zu werden, hat die Adoption der Kryptowährungen einen deutlichen Schub gemacht. Gleichzeitig haben sich die Technologien weiterentwickelt, während der Krypto-Markt immer komplexer wurde. All dies hat jedoch auch die Herausforderungen für die Wallets wachsen lassen.

Bis Juni 2025 ist die Aktivität in der Kryptoindustrie über einen Zeitraum von 12 Monaten am stärksten im asiatisch-pazifischen Raum gestiegen. So war es laut einer Analyse der Krypto-Experten von Chainalysis ein Wachstum in Höhe von 69 %, ein Anstieg von 1,4 Bio. USD auf 2,36 Bio. USD.

Quelle: https://www.chainalysis.com/blog/2025-global-crypto-adoption-index/

Bemerkenswert ist auch die hohe Adoption der Stablecoins, welche sich vor allem in Ländern mit schwachen Währungen und starken Währungskontrollen wie etwa in Südamerika einer wachsenden Beliebtheit erfreuen. Laut den Daten von A16z hat das Stablecoin-Transaktionsvolumen im September 2025 schon 772 Mrd. USD erreicht, womit es 64 % der Netzwerktransaktionen sind.

Quelle: https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2025/

Ebenso engagieren sich immer mehr Unternehmen in der Kryptoindustrie. Beispielsweise kommen die öffentlichen Firmen mittlerweile auf Bitcoins für umgerechnet 1,05 Mrd. USD. Dies unterstreicht die wachsende Bedeutung der Kryptowährungen für sie, während all dies verdeutlicht, wie sehr sie sich bereits verbreitet haben.

Nach den Einzelhändlern hat sich die Akzeptanz der Kryptoindustrie mittlerweile auf die Institutionen erweitert und wird als Nächstes immer stärker die Regierungen und Zentralbanken umfassen. Somit kommen eine höhere Legitimität und Skalierung hinzu.

Gleichzeitig sind immer mehr neue Technologien, Standards und Blockchains entstanden, weshalb sich auch mit den Wallets eines der Kernelemente der Kryptoindustrie weiterentwickeln muss, um der wachsenden Nutzerbasis und den zunehmenden Anforderungen gerecht zu werden.

In dieser Hinsicht zeichnet sich die Best Wallet aus. Denn sie ist die Einzige, welche dem Anstieg der Transaktionsaktivitäten und der wachsenden Komplexität der heutigen Multi-Chain-Umgebung gewachsen ist.

Darum kaufen Anleger den BEST-Coin

Frühe Investoren sind nun bemüht darum, so viele BEST-Coins wie möglich zu erwerben, da sie der Schlüssel zu den maximalen Vorteilen der Best Wallet sind. Dazu zählen unter anderem die günstigeren Handelsgebühren, die bald gasfreien Transfers und die höheren Staking-Zinsen des in naher Zukunft erscheinenden Staking-Aggregators.

Weiter noch entscheiden sie sich für den BEST-Token, da dieser ein überdurchschnittliches Steigerungspotenzial in Aussicht stellt. Allerdings bezieht sich der Wert nicht nur auf die aktive Nutzerbasis, welche für eine kontinuierliche Nachfrage sorgt. Darüber hinaus wurde die Best Wallet für die Zukunft konzipiert, sodass schon Marktanteile von der Konkurrenz übernommen wurden.

Manche vergleichen Sie mit World Liberty Financial, dessen WLFI-Coin schon mit rund 40 Mrd. USD bewertet wurde, obwohl kaum Entwicklungen gelauncht wurden. Andere ziehen Vergleiche mit MetaMask, die allerdings noch keinen eigenen Token hat. Dennoch unterstreicht es den wachsenden Einfluss und die Größe der Best Wallet.

Aufgrund der Kombination aus Nutzen, Akzeptanz und Wachstumspotenzial hat auch der populäre Krypto-Influencer Borch Crypto dessen BEST-Coin ein Steigerungspotenzial von 100x prognostiziert.

Nur noch weniger als 23 Tage für den Presale der Best Wallet

Um eine Rendite in Höhe von 100x zu erzielen, hilft vor allem ein frühzeitiger Einstieg in eine Kryptowährung, solange sie noch günstig ist, da noch nicht alle von ihr erfahren haben. Eine solche Gelegenheit bietet nun der Vorverkauf der Best Wallet, welcher jedoch nur noch für weniger als 23 Tage verfügbar sein wird.

Den BEST-Coin können Sie über die offizielle Website der Best Wallet oder direkt über dessen Anwendung erwerben. Zahlbar sind die Token mit Bankkarten, ETH oder USDT. Herunterladen können Sie die Anwendung über den Google Play Store und den Apple App Store.

Folgen Sie der Best Wallet auch auf X, Telegram und Discord, um regelmäßig über die neuesten Entwicklungen aufgeklärt zu werden.

