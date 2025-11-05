Hat der Bitcoin Bullrun eine Pause eingelegt? Analyse der aktuellen Martklage

Der Kryptomarkt hat in den vergangenen Tagen eine deutliche Korrektur erlebt. Bitcoin fiel zeitweise unter die Marke von 100.000 US-Dollar, nachdem er zuvor wochenlang von einem starken Aufwärtstrend getragen wurde. Auch traditionelle Märkte wie Aktien und Gold verzeichneten Verluste, was den übergeordneten Risikoabbau im Finanzsystem unterstreicht.

Viele Anleger stellen sich nun die Frage, ob es sich lediglich um eine gesunde Korrektur nach starken Gewinnen handelt oder ob ein längerfristiger Trendwechsel begonnen hat. Der Umgang mit dieser Phase entscheidet oft darüber, ob Marktteilnehmer prozyklisch reagieren oder strategisch agieren.

Ein historischer Rückgang über mehrere Anlageklassen hinweg

Laut Daten von CoinGecko fiel die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes auf rund 3,45 Billionen US-Dollar, den niedrigsten Wert seit mehreren Monaten. Dabei wurden innerhalb von 24 Stunden über zwei Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen liquidiert, was die Nervosität im Markt widerspiegelt.

$BTC dumped right below the EMA-50 level exactly as predicted.



Now everything depends on the weekly close.



A weekly close above EMA-50 with strong buy volume means Bitcoin has bottomed.



A weekly close below EMA-50 means the dump is just the beginning. https://t.co/NkkiwmGxaC pic.twitter.com/iyJPRpSKPF - Ted (@TedPillows) November 5, 2025

Interessant ist jedoch, dass der Rückgang nicht ausschließlich aus dem Kryptomarkt heraus entstand. Während Bitcoin stärker unter Druck geriet, zeigten sich der S&P 500, große Technologiewerte und auch Gold vergleichsweise stabil. Teilweise nahmen diese Märkte kurzfristige Einbrüche hin, lagen aber auf Tages- und Monatssicht sogar im Plus, was darauf hindeutet, dass der Verkaufsdruck nicht von einer breitflächigen Risikoaversion am Gesamtmarkt, sondern primär aus krypto-internen Faktoren resultiert.

Das signalisiert, dass sich die aktuelle Bewegung weniger aus makroökonomischem Stress speist, sondern stärker mit Gewinnmitnahmen großer Halter, sinkender Kaufbereitschaft und kurzfristigen Liquiditätsengpässen im Kryptomarkt selbst zusammenhängt.

Warum sich die Mechanik des Rückgangs verändert hat

Während der Crash im Oktober durch massenhafte Liquidationen überhebelter Positionen geprägt war, handelt es sich diesmal überwiegend um ein Abstoßen von Beständen im Spot-Markt. Das bedeutet, dass Anleger aktiv verkaufen, statt durch Margin Calls dazu gezwungen zu werden.

JUST IN: Standard Chartered says Bitcoin will hit $500,000 by 2028



Enjoy cheap Bitcoin while you can pic.twitter.com/6FuP38cHlE - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) November 4, 2025

Diese Art der Bewegung verläuft weniger abrupt, kann aber länger anhalten. Sie spiegelt vor allem nachlassende Überzeugung und Gewinnmitnahmen wider, insbesondere von Tradern, die frühere Kursanstiege mitgenommen haben.

Whales bewegen Milliarden - und das verändert das Kräfteverhältnis

Marktdaten zeigen, dass in den letzten vier Wochen rund 400.000 Bitcoin von langfristigen Haltern bewegt oder verkauft wurden. Diese Menge entspricht einem Gegenwert von etwa 45 Milliarden US-Dollar und hat das Verhältnis von Angebot und Nachfrage spürbar beeinflusst.

Besonders bemerkenswert ist, dass sogenannte Mega-Whales, die zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin halten, derzeit nur sehr begrenzt akkumulieren. Das führt dazu, dass neu auf den Markt kommendes Angebot nicht vollständig absorbiert wird, was weiteren Abwärtsdruck erzeugt.

Makroökonomische Spannungen verstärken den Trend

Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Schwäche ist die Stärke des US-Dollars. Ein starker Dollar wirkt deflationär auf globale Liquidität und erschwert internationalen Investoren den Zugang zu Bitcoin. Gleichzeitig gewinnen US-Staatsanleihen in einem Umfeld geldpolitischer Unsicherheit an Attraktivität.

Hinzu kommt die politische Situation in den USA, wo eine mögliche Ausweitung des Regierungsstillstands droht. Marktteilnehmer erwarten verzögerte Staatsausgaben und geringere Liquidität in den Finanzmärkten, was Risikoassets zusätzlich belastet.

Fundamentaldaten sprechen weiterhin für einen robusten Markt

Trotz der angespannten Stimmung zeigen On-Chain-Daten ein positives Bild. Die Hashrate befindet sich nahe ihrem Rekordniveau, was die Sicherheit und Stabilität des Netzwerks unterstreicht. Darüber hinaus liegen über zehn Milliarden US-Dollar in Stablecoins auf Börsen bereit.

Diese Stablecoins gelten als "trockenes Pulver" - Kapital, das nicht aus dem Markt abgezogen wurde, sondern darauf wartet, bei attraktiveren Kursen gezielt in Bitcoin oder andere Assets umgeschichtet zu werden. Einige langfristig orientierte Anleger beginnen bereits selektiv damit, Abschwünge als Gelegenheit zu betrachten.

Investment Disclaimer:

Die in diesem Text enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder eine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Kryptowährungen und damit verbundene Vermögenswerte sind hochvolatil und können erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Jede Investitionsentscheidung sollte auf Basis eigener Recherchen sowie unter Berücksichtigung der persönlichen finanziellen Situation getroffen werden.