NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Sieg bei der Bürgermeisterwahl in New York holt sich Zohran Mamdani Unterstützung bei der Bildung seiner künftigen Regierung. Mithilfe des Teams wolle er "ein Rathaus aufbauen, das sich für Exzellenz, Integrität und den Mut einsetzt, alte Probleme mit neuen Lösungen zu begegnen", sagte der 34-Jährige. Man wolle den USA "zeigen, was Regierung leisten kann, wenn wir die Menschen und nicht die Milliardäre an erste Stelle setzen".

Unter den fünf Teammitgliedern - allesamt Frauen - ist die ehemalige Chefin der US-Wettbewerbsaufsicht FTC, Lina Khan. Die 36-Jährige war 2021 vom damaligen US-Präsidenten Joe Biden ernannt worden; ihre Amtszeit endete im September 2024. Bidens republikanischer Nachfolger Donald Trump berief sie nicht erneut.

Wer regiert mit Mamdani?



Als Bürgermeister wird Mamdani ab Januar den 116 Milliarden Dollar schweren Haushalt der Metropole sowie Hunderttausende Beamte managen. Im Wahlkampf machte er zu seinem Hauptanliegen, dass das Leben in der größten Stadt in den USA wieder bezahlbarer werden soll. Dafür versprach er einen Mietendeckel, kostenlose Kinderbetreuung und bessere Busverbindungen in Aussicht - finanziert durch höhere Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. Mit Spannung wird erwartet, wen er für Schlüsselposten auswählt, um seine Agenda umzusetzen.

Mamdani hat im Wahlkampf viele Menschen mobilisiert und konnte auf die Unterstützung von mehr als 100.000 Freiwilligen setzen. Die will er nun auch für die Übergangszeit gewinnen. Am Morgen nach der Wahl richtete er sich in einer Video-Botschaft auf X an seine Unterstützer. Die Übergangszeit solle transparent gestaltet werden, weil New York eine vertrauenswürdige Regierung verdiene, sagte er. Zugleich bat er um Spenden zur Finanzierung, denn dafür würden Personal und Infrastruktur benötigt. "Lasst uns an die Arbeit gehen", sagte Mamdani./gei/DP/he