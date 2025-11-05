McDonald's legte im dritten Quartal stärker zu als von der Wall Street erwartet. Umsatz und flächenbereinigte Verkäufe schnitten gut ab, das internationale Geschäft lief ebenfalls gut. Die Analysten spendeten im Anschluss reihenweise Applaus und schrauben ihre Kursziele für die Aktie nach oben.Der Umsatz von MC stieg im Jahresvergleich um drei Prozent auf 7,08 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 3,18 Dollar, bereinigt 3,22 Dollar. Analysten hatten mit 3,32 Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum ...

