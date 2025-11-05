© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Nach einer beispiellosen Rallye warnt neben Goldman Sachs und Morgan Stanley nun auch BTIG: Der S&P 500 steht laut Analysten vor einem überfälligen Rücksetzer.Nach Monaten steigender Kurse an den globalen Finanzmärkten mehren sich die Stimmen, die vor einer bevorstehenden Korrektur warnen. Goldman Sachs, Morgan Stanley und nun auch das Analysehaus BTIG mahnen Anleger zur Vorsicht. Goldman-Sachs-Chef David Solomon erklärte beim Global Financial Leaders' Investment Summit in Hongkong: "Es ist wahrscheinlich, dass es in den nächsten 12 bis 24 Monaten einen Rückgang von 10 bis 20 Prozent geben wird. Die Dinge laufen, und dann ziehen sie sich zurück." Solche Rücksetzer seien normal und Teil …