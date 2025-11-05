Rivian erzielte im dritten Quartal einen Bruttogewinn von 24,0 Millionen Dollar. Analysten hatten im Vorfeld der Zahlen mit einem Verlust von 38,6 Millionen Dollar gerechnet hatten. Die Aktie des Herstellers von Elektro-Picks-ups macht einen kräftigen Satz nach oben.Das Kerngeschäft mit Elektro-Fahrzeugen machte noch immer 130 Millionen Dollar Verlust - doch dieser wurde durch 154 Millionen Dollar Gewinn aus der VW-Kooperation und dem Softwaregeschäft kompensiert. Der Umsatz von Rivian lag im dritten ...

