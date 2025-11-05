Axon Enterprise hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street verfehlt - und das trotz kräftigem Umsatzwachstum. Grund: Zollbeschränkungen, die dem Taser-Hersteller die Gewinnmarge verhagelten. Die Aktie sackte nach den Zahlen um rund 11 Prozent ab.Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 31 Prozent auf 711 Millionen Dollar und lag damit leicht über den Schätzungen der Analysten (704 Millionen Dollar). Beim Gewinn blieb Axon jedoch deutlich zurück: Der bereinigte ...

