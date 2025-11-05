Reichweite von Registrar Corp wird vergrößert, um über 75 des globalen Marktes für medizinische Geräte zu unterstützen.

Registrar Corp, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Technologie und ein Unternehmen im Portfolio von Paine Schwartz Partners, gab heute die Übernahme von CMC Medical Devices (CMC) bekannt, einem in Spanien ansässigen Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Medizinprodukte, klinische Studien und Compliance. Aus der Kombination des globalen Netzwerks von Registrar Corp und der klinischen und technischen Expertise von CMC geht ein einheitlicher Partner hervor, der Herstellern von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika (IVD) dabei hilft, Produkte schneller und mit größerer Zuversicht auf den Markt zu bringen.

"Wir sind stolz darauf, CMC Medical Devices in der Registrar Corp-Familie willkommen zu heißen", sagte Raj Shah, CEO von Registrar Corp. "Gemeinsam bieten wir Herstellern von Medizinprodukten einen einzigen Ansprechpartner, der sie durch komplexe Regelwerke begleitet und ihnen Zugang zum US-amerikanischen, europäischen und anderen wichtigen globalen Märkten verschafft damit sie sich auf Innovationen statt auf Compliance konzentrieren können."

"Durch den Beitritt zu Registrar Corp können wir unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten", sagte Manuel Mateos, CEO von CMC Medical Devices. "Unsere gemeinsame Mission ist es, Herstellern zu helfen, Patienten schneller zu erreichen mit vertrauenswürdiger, regionsspezifischer Unterstützung bei der Einhaltung der Vorschriften."

Durch die Übernahme erweitert Registrar Corp seine Kompetenzen in mehreren Dienstleistungsbereichen, darunter:

Globale Repräsentation: Autorisierte Vertreter und Sponsorendienste in der EU, Großbritannien, der Schweiz, Australien, den Vereinigten Staaten und China helfen Herstellern, die Vorschriften für jeden Markt einzuhalten.

Autorisierte Vertreter und Sponsorendienste in der EU, Großbritannien, der Schweiz, Australien, den Vereinigten Staaten und China helfen Herstellern, die Vorschriften für jeden Markt einzuhalten. Unterstützung bei Export und Marktzugang: Verwaltung von Freiverkaufszertifikaten (FSCs) aus wichtigen Gerichtsbarkeiten zur Vereinfachung der Exportdokumente und Beschleunigung der Produktzulassungen.

Verwaltung von Freiverkaufszertifikaten (FSCs) aus wichtigen Gerichtsbarkeiten zur Vereinfachung der Exportdokumente und Beschleunigung der Produktzulassungen. Klinische und regulatorische Unterstützung: Über das klinische Partnernetzwerk von CMC bietet Registrar Corp nun klinische Bewertungsdokumentation, Datenerfassungsplanung, Berichterstattung zur klinischen Nachbeobachtung nach der Markteinführung (PMCF) und umfassende MDR/IVDR-Beratung an.

Diese Akquisition unterstreicht das Engagement von Registrar Corp, die internationale Expansion für Hersteller zu vereinfachen durch die Reduzierung von Komplexität, Kosten und Markteinführungszeit. Dank integrierter regulatorischer, klinischer und Compliance-Dienstleistungen können sich Medizinprodukte- und IVD-Unternehmen nun bezüglich der Produktkonformität und Vermarktung in jeder Phase auf einen einzigen vertrauenswürdigen Partner verlassen.

Über Registrar Corp

Registrar Corp bietet regulatorische Compliance- und Technologielösungen für über 32.000 Kunden in 190 Ländern und unterstützt Branchen wie Medizinprodukte, Lebensmittel und Getränke, Kosmetika und rezeptfreie Arzneimittel.

Über CMC Medical Devices

CMC Medical Devices ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Regulierungsfragen, das Medizinprodukte- und IVD-Hersteller in mehr als 70 Ländern betreut und sich auf die Einhaltung der MDR- und IVDR-Vorschriften, autorisierte Vertretung und regulatorische Strategie spezialisiert hat.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251105592302/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Kelly Potts

kelly@pitchpublicrelations.com