Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,48 Prozent höher bei 47.311,00 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,37 Prozent auf 6.796,29 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.620,03 Punkte aufwärts.Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. ...

