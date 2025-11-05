Anzeige
Donnerstag, 06.11.2025
WKN: ZAL111 | ISIN: DE000ZAL1111 | Ticker-Symbol: ZAL
Xetra
05.11.25 | 17:35
22,650 Euro
-0,88 % -0,200
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
Dow Jones News
05.11.2025 23:09 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.100 Pkt - Zalando-Aktie legt zu

DOW JONES--Die Aktien von Zalando haben im nachbörslichen Handel am Mittwoch zugelegt. Das Unternehmen hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Wie der Online-Versandhändler mitteilte, dienen die zurückzukaufenden Aktien der Erfüllung der Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zalando-Gruppe und für Vorstandsmitglieder der Zalando SE. Der Konzern werde bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis, ohne Erwerbsnebenkosten, von bis zu 100 Millionen Euro erwerben. Der Aktienrückkauf beginnt am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025, hieß es weiter. Die Zalando-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3,5 Prozent höher getaxt.

Für die Freenet-Aktie ging es 2 Prozent nach oben. Der Konzern hat im dritten Quartal bei etwas niedrigeren Umsätzen den Gewinn gesteigert. Freenet sieht sich auf dem Weg, seine Jahresprognose zu erreichen. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.100    24.050   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 16:34 ET (21:34 GMT)

