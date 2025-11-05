Bereitstellung von hochdichter, pulsfähiger Energie, um den zuverlässigen Betrieb geschäftskritischer KI-Rechenzentren zu gewährleisten

ZincFive®, weltweit führender Anbieter von Nickel-Zink-Batterielösungen (NiZn) für Sofortstromversorgungsanwendungen, gab heute die bevorstehende Markteinführung von BC 2 AI bekannt, einem innovativen Nickel-Zink-USV-Batterieschrank, der speziell für die besonderen Stromanforderungen von KI-Workloads in unternehmenskritischen Rechenzentren entwickelt wurde.

Aufbauend auf der bewährten Leistung der BC-Serie von ZincFive ist BC 2 AI das branchenweit erste KI-optimierte Batteriesystem, das speziell für den Dual-Modus-Betrieb entwickelt wurde. Angetrieben von einem fortschrittlichen Batteriemanagementsystem und NiZn-Technologie, die für hohe AI-Impulszyklen entwickelt wurde, unterstützt es sowohl dynamische AI-Workloads als auch Ausfallschutz auf einer einzigen, kompakten Grundfläche. Mit ultraschneller Transientenantwort, außergewöhnlicher Leistungsdichte und der überlegenen Sicherheit und Nachhaltigkeit dieser Chemie ermöglicht BC 2 AI den zuverlässigen Betrieb von Rechenzentren, während KI den Energiebedarf der Infrastruktur neu gestaltet.

BC 2 AI wurde entwickelt, um plötzliche Spitzenlasten von GPU-Clustern und KI-Trainingsumgebungen zu absorbieren, und bietet darüber hinaus zuverlässige Laufzeitunterstützung für herkömmliche IT-Betriebsabläufe. Durch die Steuerung der dynamischen Leistung auf USV-Ebene wird die vorgelagerte Infrastruktur entlastet, eine Überdimensionierung der USV vermieden, die Investitionskosten gesenkt und die Netzinteraktion verbessert. Optimiert für die Impulsverarbeitung und Laufzeitsicherheit, bietet es Einfachheit, Flexibilität und Leistung ohne Kompromisse.

Ausgestattet mit einer neuen 90-Ah-NiZn-Batterie, die für hochintensive Entladezyklen ausgelegt ist, vereint BC 2 AI eine lange Lebensdauer mit einem kompakten, vor Ort aufrüstbaren Design, das sich an die sich ändernden Stromanforderungen der KI anpasst und ist damit eine strategische, zukunftssichere Investition für KI-gesteuerte Rechenzentren.

Für Hyperscaler, Colocation-Anbieter und UPS-OEM-Partner bietet BC 2 AI eine pulsfähige KI-Leistung und Laufzeitsicherheit bei gleichem Platzbedarf wie herkömmliche IT-Anwendungen. Konkurrierende Lösungen können zwei- bis viermal mehr Platz benötigen, um die Leistungsspitzen der KI zu bewältigen (oft bis zu 150 der Nennkapazität der USV), während BC 2 AI die überlegene Leistungsdichte von NiZn nutzt, um die erforderliche Impulsleistung bei minimaler Platzausdehnung zu liefern. Das Ergebnis ist eine intelligentere, effizientere Stromarchitektur, die die Vorabinvestitionen senkt, die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer reduziert und die Nachhaltigkeitsziele von Rechenzentren fördert.

"KI verändert die Grundlagen von Rechenzentren grundlegend und schafft neue Herausforderungen, die mit herkömmlichen Technologien nicht bewältigt werden können", erklärte Tod Higinbotham, CEO von ZincFive. "Mit BC 2 AI bieten wir eine sichere, nachhaltige und zukunftsfähige Stromversorgungslösung, die für die anspruchsvollsten KI-Workloads ausgelegt ist und gleichzeitig weiterhin die herkömmliche IT-Sicherung unterstützt. Dies ist ein entscheidender Moment nicht nur für ZincFive, sondern für die gesamte Rechenzentrumsbranche, die sich auf das Zeitalter der künstlichen Intelligenz einstellt."

Da die ZincFive-Technologie weltweit zunehmend Anerkennung findet und eingesetzt wird, hat das Unternehmen globale Auszeichnungen erhalten, darunter die TIME's 2025 World's und America's Top GreenTech Companies Listen, den 2024 Edison Award, CleanTech Breakthrough's 2024 Overall Innovation of the Year und eine Finalistenplatzierung bei den 2023 S&P Platts Global Energy Awards sowie mehrere weitere renommierte Branchenauszeichnungen.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist weltweit führend in der Innovation und Bereitstellung von Nickel-Zink-Batterien und Sofortstromlösungen. Unterstützt durch ein beeindruckendes Portfolio an internationalen Patenten, nutzt die ZincFive-Technologie The Power of Good Chemistry® um die Welt voranzubringen. Die ZincFive-Technologie nutzt die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nickel-Zink-Chemie, um eine beispiellos hohe Energiedichte und Leistung für unternehmenskritische Anwendungen zu bieten. ZincFive ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Tualatin, Oregon. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

