Das Car Connectivity Consortium (CCC), die vertrauenswürdige Quelle für die Definition der Interaktion von Fahrzeugen mit Geräten und der Welt zur Verbesserung des Kundenerlebnisses durch standardisierte, sichere und komfortable Konnektivitätslösungen, hat heute seinen Bericht 2025 Future of Vehicle Connectivity Report veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, wie sich Automobilhersteller, Zulieferer und Technologieanbieter in verschiedenen Regionen auf sichere, nahtlose Konnektivität als Grundlage für Innovationen einigen.

Da Deloitte den Wert softwaredefinierter Fahrzeuge bis 2030 auf bis zu 600 Milliarden US-Dollar schätzt, tritt der Markt für vernetzte Fahrzeuge in eine neue Wachstumsphase ein. Um besser zu verstehen, wie sich die Branche auf diese Entwicklung vorbereitet, hat das CCC seine Mitglieder befragt, um herauszufinden, wo Unternehmen investieren und ihren Fokus legen. Zu den mehr als 300 Mitgliedsunternehmen des CCC zählen führende Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, Hersteller von Smart Devices und Technologieanbieter aus allen wichtigen Regionen. Die Umfrage, für die mehr als 250 Befragte aus über 20 Ländern befragt wurden, zeigt, dass Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität die wichtigsten Prioritäten für vernetzte Fahrzeuge sind.

"Unsere Mission war es schon immer, die Zusammenarbeit von Fahrzeugen und Geräten zu vereinheitlichen sicher und reibungslos", sagte Alysia Johnson, Präsidentin der CCC. "Diese Umfrage bestätigt nicht nur, in welche Richtung sich die Branche entwickelt, sondern unterstreicht auch, warum die Arbeit der CCC zur Entwicklung globaler Technologiestandards und zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Automobilherstellern, Zulieferern und Technologieanbietern wichtiger denn je ist."

Wichtige Ergebnisse aus dem Bericht "2025 Future of Vehicle Connectivity Report":

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit sind die wichtigsten Prioritäten der Verbraucher: 60 der CCC-Mitglieder stuften Datenschutz/Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit als die wichtigsten Vorteile der Fahrzeugkonnektivität ein.

60 der CCC-Mitglieder stuften Datenschutz/Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit als die wichtigsten Vorteile der Fahrzeugkonnektivität ein. Flottenmanagement und -verfolgung treiben Innovationen voran: 72 der Befragten geben an, dass die GPS-Flottenverfolgung einen hohen Mehrwert bietet, während 62 das Flottenmanagement einschließlich Vermietungen und Mitfahrgelegenheiten als einen wichtigen Wachstumsbereich nennen.

72 der Befragten geben an, dass die GPS-Flottenverfolgung einen hohen Mehrwert bietet, während 62 das Flottenmanagement einschließlich Vermietungen und Mitfahrgelegenheiten als einen wichtigen Wachstumsbereich nennen. Investitionen in Konnektivität liefern einen positiven ROI: Mehr als die Hälfte der Flottenbetreiber gibt an, innerhalb eines Jahres einen positiven ROI durch Predictive Analytics und Asset Tracking erzielt zu haben.

Mehr als die Hälfte der Flottenbetreiber gibt an, innerhalb eines Jahres einen positiven ROI durch Predictive Analytics und Asset Tracking erzielt zu haben. Interoperabilitätstechnologien gewinnen an Dynamik: 82 der Befragten gaben an, dass vernetzte Autos und Fahrzeugzugang oberste Priorität haben. Die Mitglieder identifizierten auch die Technologien, die diese Zukunft ermöglichen 84 nannten Bluetooth Low Energy (LE), 77 Ultra-Wideband (UWB) und 75 Near-Field Communication (NFC) als entscheidend für die Förderung einer sicheren, nahtlosen Konnektivität.

"Die Daten zeigen, wie sich die Branche der vernetzten Fahrzeuge von Versprechungen zu Fortschritten entwickelt", sagte Ian Televik, Marketing Director bei der CCC. "Sicherheit und Einfachheit sind heute selbstverständlich, und Interoperabilität ist die Brücke, die alles miteinander verbindet. CCC sorgt für diese Interoperabilität, indem es globale Standards und ein Zertifizierungsprogramm entwickelt, die sicherstellen, dass vernetzte Erfahrungen marken- und geräteübergreifend zuverlässig funktionieren."

Über das Car Connectivity Consortium:

Das Car Connectivity Consortium (CCC) ist eine branchenübergreifende Organisation, die sich der Definition widmet, wie Fahrzeuge mit Geräten und der Welt interagieren, um ein nahtloses und sicheres Kundenerlebnis zu schaffen. Das CCC standardisiert das vernetzte Ökosystem rund um Fahrzeuge und Geräte, indem es Automobilhersteller, Gerätehersteller, Automobilzulieferer, Chiphersteller und Sicherheitsanbieter zusammenbringt, um Lösungen zu entwickeln, die Komfort, Sicherheit und Datenschutz in den Vordergrund stellen. Mit mehr als 300 Mitgliedsunternehmen spielt das CCC eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der Smartphone-zu-Fahrzeug-Konnektivität und der Gestaltung der Zukunft des vertrauenswürdigen digitalen Fahrzeugzugangs. Dem Vorstand des CCC gehören Vertreter von Apple, BMW, CARIAD, DENSO, Ford, General Motors, Google, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, NXP, Panasonic Automotive Systems, Samsung, Thales und Xiaomi an. Weitere Informationen finden Sie unter www.carconnectivity.org.

