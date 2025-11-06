Snorter startet Krypto-Trading-Bot am 10. November, wodurch Kurs 77 % pumpt

Die Kryptoinvestoren warten schon mit Spannung auf den Launch des besten Krypto-Trading-Handelsroboters Snorter Bot (SNORT), welcher am 10. November erfolgen wird. Somit wird die Luft für seine Konkurrenten wie Trojan, BONKbot und Banana Gun immer dünner.

Entwickelt wurde der Krypto-Trading-Bot, um die Geschwindigkeitsvorteile von Solana noch weiter zu verbessern. Darüber hinaus verlangt er mit 0,85 % die niedrigsten Gebühren von allen Telegram-Handelsrobotern.

Die Handelsplattform umfasst zudem alle anderen wichtigen Funktionen, welche professionelle Trader erwarten. Dazu zählen etwa automatisches Sniping, Copy Trading, Rug-Pull-Schutz, Limit-Orders, Honeypot-Erkennung, Slippage-Einstellungen, MEV-Schutz sowie schnelle, sichere Swaps mit Preismanipulationsschutz. Nähere Details finden Sie in den Entwickler-Updates.

Aufgrund der hohen Erwartungen an den Snorter Bot konnte dessen SNORT-Coin im Vergleich zu dem Tief von gestern zeitweise um 76,69 % steigen und notiert noch immer 65,36 % im Plus. Bis zum Launch könnte dieses Momentum erhalten bleiben und sich danach sogar noch einmal steigern, wenn die organische Nachfrage für die mit dem Token verbundenen Vorteile hinzukommt.

Da diese professionellen Trading-Funktionen standardmäßig enthalten sind, können die Trader den Start kaum erwarten. Zudem bietet sich ein großes Potenzial, da schon jetzt laut Schätzungen 70 bis 80 % des Krypto-Volumens auf unterschiedliche Bots zurückzuführen ist.

Im Zeitalter der KIs dürfte die Bedeutung des automatisierten Handels sogar noch einmal zunehmen. Denn während dieser früher vorwiegend Institutionen vorbehalten war, kommen nun auch immer mehr Privatanleger hinzu, welche die Vorteile nicht missen wollen.

Darum sind Telegram-Bots so begehrt und wird Snorter die Konkurrenz abhängen

Eine der besten Möglichkeiten für die Nutzung der Vorteile von Krypto-Trading-Bots stellt die Telegram-App dar. Genau dies ist auch die Stärke des Snorter Bots, der sich auf diesen Bereich zu Beginn spezialisiert hat.

Der Handelsroboter bietet auch Anfängern einen einfachen Start, da sie auf eine der Schaltflächen für "Snipe" oder "Copy Trade" klicken und der selbsterklärenden Eingabemaske folgen. Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, gibt es eine Anleitung mit schnell verständlichen Erklärungen.

In diesem Zusammenhang haben die Nutzer die Möglichkeit, verschiedene Parameter für ihre Trading-Strategie zu definieren. Dies sind unter anderem Verlustlimits, Filter für die besten Investments und Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen.

Benutzeroberfläche des Snorter Bots

Außerdem wird für Snorter Bot das Copy Trading erwartet, dass die Trader mit ihrem Affiliate-Link ihre Handelssignale teilen können, um noch niedrigere Gebühren zu erhalten. Somit können auch Anfänger von den Erfahrungen und dem Engagement der lukrativsten Profi-Trader profitieren.

Dies entwickelt sich möglicherweise zu einer großen Sache. Denn mit den Solana-Memecoins können lebensverändernde Gewinne erzielt werden, wie das Beispiel eines Trades mit dem Handelsroboter Trojan zeigt.

Snorter erleichtert die Umsetzung erfolgreicher Strategien

Die Krypto-Handelsplattform birdeye.so, welche sich auf die Bereitstellung von Handelsdaten der Kryptoindustrie spezialisiert hat, wird täglich von zahlreichen Trader verwendet. In diesem Zusammenhang ist die Liste mit den profitabelsten Händlern unverzichtbar geworden. Allerdings muss dafür ein Abo abgeschlossen werden.

Trotzdem besteht die Möglichkeit, auf die führenden 10 Wallet-Adressen zuzugreifen. Jedoch gibt es bei vielen von ihnen möglicherweise Warnsignale, welche von dem automatisierten Analysesystem von Birdeye identifiziert wurden.

Dieses untersucht verschiedene Anzeichen von betrügerischen Coins, von denen es sehr viele gibt. Dazu zählt beispielsweise die Limitierung von Verkäufen auf eine einzige Adresse oder hohe Gebühren, welche den Handel unprofitabel machen.

Zudem gibt es Dienste wie dEdge in Telegram, welche die besten Wallets in Bezug auf Gewinn und Verlust sowie Gewinnquoten aufführen. Allerdings sollten Investoren dennoch stets ihre eigenen Untersuchungen anstellen, bevor sie mit dem Kopieren von Adressen beginnen.

Da der Snorter Bot eine Reihe von Hilfsmitteln bereitstellt, mit denen die mühsame Due Diligence vereinfacht wird, könnte die Handelsplattform schnell eine große Beliebtheit erlangen. Dies kann wiederum zu hohen zweistelligen Millionenumsätzen führen, wovon wiederum die Inhaber des SNORT-Coins profitieren.

Alles deutet darauf hin, dass der Snorter Bot die betrügerischen Praktiken unterbinden wird, da er seinen Nutzern die notwendigen Tools bereitstellt, um die Betrüger herauszufiltern und die profitablen Wallets zu identifizieren, welche ihnen einen Vorteil bieten können.

Zudem zeichnet sich der Handelsroboter durch seine hohe Geschwindigkeit aus, was vor allem beim Sniping einen entscheidenden Vorteil gewährt. Denn dabei geht es primär darum, möglichst früh in einen neuen Coin einzusteigen. In diesem Zusammenhang halten die professionellen Händler die Kryptowährungen meist nur für einige Minuten, wenn nicht sogar nur Sekunden.

Snorter hat gerade erst begonnen und startet bald die Bridge für Ethereum und weitere Chains

Der auf Solana beheimatete Snorter Bot zeichnet sich durch seine ultraschnelle Blockzeit, mit einer Finalität von weniger als 1 Sekunde und Gebühren von unter 1 Cent aus. Dadurch erhalten die Nutzer wichtige Vorteile beim Sniping und normalen Trading von Kryptowährungen.

Die Roadmap verweist zudem auf eine Reihe von Erweiterungen und Neuerungen. So soll der Trading-Bot für unterschiedlichste Blockchains nutzbar sein, wobei zu Beginn die EVM-Chains (Ethereum Virtual Machine) hinzugefügt werden. Lange müssen die Nutzer nicht mehr warten, da schon jetzt der Bridge-Zugang für Ethereum entwickelt wurde.

Bald sollen auch noch DeFi-Partnerschaften, dezentrale Governance und eine Trading-API hinzukommen. Somit können unter anderem die Reichweite gesteigert und die Entwicklung im Sinne der Tokeninhaber gestaltet werden.

Dem jüngsten Entwickler-Update ist zudem zu entnehmen, dass der leistungsfähige Snorter Bot vollständig geprüft und für die Skalierung optimiert wurde. Somit ist er bereit für den Launch, der am 10. November erfolgen wird.

Folgen Sie Snorter auf X und Instagram, um regelmäßig über die neusten kurstreibenden Entwicklungen und mehr informiert zu werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.