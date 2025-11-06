EQS-News: DOJO / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

DOJO bringt gruseligen Spaß nach London mit einem Halloween-Pop-up bei Outernet



LONDON, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- DOJO, die innovative Atomisierungssmarke von VAPORESSO, feierte Halloween stilvoll mit einem immersiven Pop-up-Event im Outernet London Pop One am 30. und 31. Oktober. Die Veranstaltung präsentierte das Flaggschiffprodukt BLAST 10K von DOJO und begeisterte die Besucher mit einem Halloween-Erlebnis voller Überraschungen. Der Veranstaltungsort war gruselig dekoriert, komplett mit Geisterbräuten, unheimlichen Krankenschwestern und anderen verspielten Kostümen. Die Besucher genossen interaktive AR-Filter, Gewinnspiele im Gashapon-Stil, kostenlose Produktproben und themenbezogene Geschenke, was für eine lebhafte und mitreißende Atmosphäre sorgte. Über die Feierlichkeiten hinaus unterstrich das Pop-up-Event das Engagement von DOJO für hochwertige, benutzerfreundliche Vaping-Erlebnisse. Die Besucher waren von den kreativen Dekorationen und dem immersiven Design der Veranstaltung begeistert, teilten Fotos in den sozialen Medien und lobten sowohl die unterhaltsame Gestaltung als auch den milden Geschmack des BLAST 10K von DOJO. Das Halloween-Pop-up-Event unterstrich die Marketingstrategie von DOJO, interaktive Erlebnisse mit Produktpräsentation zu verbinden, und spiegelte den innovativen und verbraucherorientierten Ansatz der Marke wider. Informationen zu DOJO

DOJO wurde 2024 gegründet und ist eine globale Atomisationsmarke, die von VAPORESSO unterstützt wird und sich durch menschenzentrierte Innovation auszeichnet. Die Marke konzentriert sich auf konforme Pod-basierte Produkte und bietet durch technologische Durchbrüche und benutzerorientiertes Design hochwertige Vaping-Erlebnisse. Unter dem Motto "Create & Share" baut DOJO eine mutige und integrative globale Community auf und definiert das Markenengagement in der Vaping-Branche neu. Weitere Informationen finden Sie unter www.dojovape.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812698/Copy_of_IMG_2780_3_1.jpg

